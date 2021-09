Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Klingenmünster (ots)

Am Mittwoch, 29.09.2021, in der Zeit von 09.30 bis 11.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannterer Verkehrsteilnehmer beim Wenden Im Winkel in Klingenmünster, den Gartenzaun eines Anwesens. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

