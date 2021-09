Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Recyclingbetrieb

Ein Laptop entwendeten in der heutigen Nacht (27.09., 18 Uhr bis 28.09.2021, 04.45 Uhr) unbekannte Täter aus einem Recyclingbetrieb in den Seewiesen. Zuvor schlugen die Täter ein Fenster ein, stiegen in das Objekt und durchsuchten den gesamten Bürotrakt. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

