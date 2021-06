Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Aalen (ots)

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Autobahn A7, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen, auf Höhe der Tank- und Rastanlage Ellwanger Berge, ein schwerer Verkehrsunfall bei welchem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 38-jähriger Lenker eines Mercedes Vito befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm. Hierbei übersah er ein Stauende und fuhr auf der rechten Fahrspur nahezu ungebremst auf einen bereits stehenden MAN-Sattelzug auf. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Vito-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Er musste durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort kamen, aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der 44-jährige Lenker des Sattelzuges blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Autobahn A7 musste für die Landung des Rettungshubschraubers sowie zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge in Fahrrichtung Süden komplett gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis etwa 16.30 Uhr andauern. Der Verkehr wird bis dahin an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau von der Autobahn ausgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell