Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Turnhalle - Von Fahrbahn abgekommen - Versuchter Einbruch - Fensterscheibe beschädigt

Aalen (ots)

Stimpfach: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 36-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 2 Uhr die Kreisstraße 2644 zwischen Hübnershof und Weipertshofen. Dabei kam er mit seinem Mazda im Ausgang einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Weidezaun. Der Verursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch am Vormittag während der Unfallaufnahme zurück und gab sich als Fahrer des zurückgelassenen Pkws zu erkennen. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

Kreßberg-Haselhof: Brand in Turnhalle

Die Feuerwehr rückte am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr mit zehn Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften zur Turnhalle in die Straße Ruhefeld aus. Die Halle befindet sich derzeit im Umbau. Es wurde ein Feuer im Bereich der Bühne festgestellt. Dieses ging vermutlich von einem Schaltkasten aus, der vor der Bühne steht. Durch das Feuer wurde der Fußboden beim Schaltkasten sowie Teile des Bühnenbereichs in Mitleidenschaft gezogen. Es liegen Hinweise auf einen Kurzschluss im Schaltkasten vor, weshalb von einer technischen Brandursache ausgegangen wird. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Gaildorf: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag und Dienstagmorgen, 9 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in ein derzeit leerstehendes Gebäude in der Schubert-u.-Salzer-Straße einzubrechen. Hierzu wurde zunächst versucht die Eingangstür aufzubrechen und zusätzlich der Glaseinsatz der Tür mit einem Stein eingeworfen. Ein Zutritt in das Gebäude erfolgte nicht. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Oberrot: Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein bislang Unbekannter durch einen Steinwurf eine Fensterscheibe der Sporthalle in der Zweisimmenstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell