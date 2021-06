Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Mit Linienbus zusammengestoßen - Reifen durch Schrauben zerstört - Sachbeschädigung -

Aalen: Mit Linienbus zusammengestoßen

Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr befuhr eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin die Max-Reger-Straße. An der Einmündung zur Silcherstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von Richtung Stadtmitte heranfahrenden Linienbusses und stoß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 20.000 Euro entstand, wurden zwei weibliche Fahrgäste im Omnibus im Alter von 83 und 88 Jahren leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche wurde zwischen Neustadt und Haisterhofen, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, an einem dortigen Gebäude eine Eingangstür erheblich beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Zudem wurde in diesem Bereich Abfall hinterlassen. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Lorch: Reifen durch Schrauben zerstört

Am Dienstag um 14:30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Jeep im Bereich der Schellingstraße los. Unmittelbar nach dem Anfahren wurden der hintere rechte Reifen beschädigt und verlor Luft. Es konnte festgestellt werden, dass unter dem Rad zwei Schrauben platziert wurden, um dieses zu zerstören. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 9:30 Uhr, wurde in Schrezheim in ein Wohngebäude eingebrochen. Hierzu wurde von dem oder den Einbrechern ein Kellerfenster aufgehebelt und anschließend im gesamten Haus sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

