Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von Hinweisschild & Unfallfluchten

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Diebstahl von Hinweisschild

Vermutlich entwendeten Jugendliche am frühen Sonntagmorgen ein Hinweisschild, das am Gartentor eines Grundstückes in der Backnanger Straße angebracht war. Entsprechendes Gelächter von mehreren Personen konnte gegen 1.30 Uhr wahrgenommen werden. Hinweise auf die Gruppe erbittet der Polizeiposten Sulzbach unter Telefon 07192/352.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 17 Uhr ein Renault Kadjar beschädigt, der am Fahrbahnrand der Bruckmannstraße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Schorndorf-Schornbach: Unfallflucht

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den linken Außenspiegel eines in der Straße Wengertplatz geparkten VW und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

