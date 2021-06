Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Zwei Unfallfluchten

Aalen (ots)

In einem Parkhaus am Nördlichen Stadtgraben beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein-/Ausparken einen weißen Pkw Octavia, der dort am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr im 1. UG geparkt war. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von ca. 700 Euro. Auf dem Kubus-Parkplatz in der Gmünder Straße wurde am Dienstag zwischen 11.50 Uhr und 14.40 Uhr ein geparkter Pkw Mercedes beim Vorbeifahren leicht gestreift, wodurch ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden ist. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

