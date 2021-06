Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann dringt auf Suche nach seinem Schlüssel in Haus ein

Aalen (ots)

Rot am See: Mann dringt auf Suche nach seinem Schlüssel in Haus ein

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Zolläckerstraße rief am Dienstag kurz nach 20:00 Uhr den Notruf, da sich ein Mann unberechtigterweise in dem Gebäude aufhielt. Offenbar war der 29-Jährige auf der Suche nach seinem Hausschlüssel und der irrigen Meinung, dieser befinde sich in dem Gebäude. Nachdem die Bewohner den 29-Jährigen aufgefordert hatten das Gebäude zu verlassen, kam es zum Streit. Der Eindringling ging die 53-Jährige Anruferin körperlich an, so dass diese stürzte. Auch kam es zum Gerangel zwischen dem 29-Jährigen und einem 60-Jährigen Bewohner. Letztlich kam diesem ein weiterer 60-Jähriger Bewohner zu Hilfe. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte der 29-Jährige angetroffen werden. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Gegen 21:30 Uhr meldeten sich die Bewohner des Gebäudes erneut, dass der 29-Jährige erneut in ihrem Haus wäre. Er wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell