Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Streitigkeiten in Asylunterkunft, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall - Verdacht auf Alkoholeinfluss

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Dienstagnacht gegen 22 Uhr von einem Grundstück in die Johanniterstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 47-jährige Toyota-Fahrerin, die auf der Johanniterstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 53-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aus diesem Grund wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt.

Untermünkheim: Kollision beim Abbiegen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr wollte ein 44-jähriger Lkw-Fahrer von der K2573 nach rechts auf die B19 in Richtung Untermünkheim abbiegen. Dazu setzte er entsprechend seinen Blinker und holte mit seinem Lkw etwas weiter aus, da er sonst nicht um die Kurve kam. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Verkehrssituation nicht richtig und fuhr rechts neben den Lkw um ebenfalls nach rechts abzubiegen. Als dann sowohl der 44-Jährige als auch der 33-Jährige nach rechts abbogen, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro.

Schrozberg: Streitigkeiten in Asylunterkunft

In einer Unterkunft im Zeller Weg kam es am Dienstagabend kurz nach 22:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 22- und einem 30-Jährigen. Dabei gingen sich die beiden Männer auch gegenseitig körperlich an. Nachdem sich ein 26-Jähriger einmischte und versuchte den Streit zu schlichten, bedrohte der 22-Jährige den 26-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Blaufelden: Auto zerkratzt

Ein am Mittwoch, den 16.06.2021 zwischen 7:05 Uhr und 14:15 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportplatze in der Schulstraße abgestellter PKW der Marke Hyundai wurde von Unbekannten zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem PKW.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell