Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer stürzt - leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 13:00 Uhr, liefen zwei Hunde ohne Leine auf dem Meisterweg auf einen 79-jährigen Fahrradfahrer aus Datteln zu. Aus Sorge gebissen zu werden, zog der Mann seine Beine an und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde durch Angehörige in ein Krankenhaus transportiert. Hinweise auf die Hundebesitzerin liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

Hinweise auf die Hundebesitzerin melden Sie bitte unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell