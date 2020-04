Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat aufgeflext

Menden (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte am Zedernweg einen Zigarettenautomaten aufgeflext. Die Tat muss zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und heute Morgen, ca. 1.30 Uhr, begangen worden sein. Die Täter erbeuteten Zigaretten in unbekannter Menge. Es entstand erheblicher Schaden an dem Automaten.

