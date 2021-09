Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Synagogenmahnmal beschmiert

Landau in der Pfalz (ots)

Wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung hat die Polizei Landau am Dienstag die Ermittlungen aufgenommen, da das Synagogenmahnmal in der Friedrich-Ebert-Straße mit schwarzer Farbe besprüht wurde. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Eine Zeugin hatte den Schaden bereits am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt. Am Vorabend gegen 18 Uhr war noch alles Inordnung. Der Sachschaden wird auf zirka 200 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 entgegen.

