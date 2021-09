Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Vorsicht "Schockanrufe"

Böbingen (ots)

Gleich zweimal erhielt am heutigen Mittag (29.09.2021, 13 Uhr) eine 83 Jahre alte Frau einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr einen durch ihre Tochter schuldhaft verursachten tödlichen Verkehrsunfall vorgaukelte. Da die Angerufene misstrauisch wurde, verständigte sie umgehend ihre Enkelin, die bei der Polizei Strafanzeige erstattete. Die Polizei empfiehlt folgende Verhaltenshinweise: Seien Sie grundsätzlich skeptisch gegenüber fremden Personen am Telefon. Lassen Sie sich den vollständigen Namen des anrufenden Polizisten sowie dessen Dienststelle und Rückrufnummer geben und legen dann auf. Kontaktieren Sie die Polizei über 110 oder die nächstgelegene Dienststelle und hinterfragen dort den Anruf. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche Lebensverhältnisse, persönliche Daten oder Ihre finanzielle Situation. Die Polizei verlangt am Telefon keine Überweisungen auf ein Konto.

