Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden Unrat an - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss-Innenstadt (ots)

Mittwochnacht (29.09.), gegen 3:00 Uhr, bemerkten Streifenbeamte eine Rauchentwicklung an der Einmündung Oberstraße / An der Münze. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte dort Unrat angezündet. Durch den Brand wurden auch ein Baum und mehrere Müllbehälter in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Feuerwehr.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell