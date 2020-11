Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 4. November 2020, befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner 50-jährigen Beifahrerin, beide aus Delmenhorst, die Oldenburg Straße in Delmenhorst. An der Kreuzung Brauenkamper Straße beabsichtigte er, gegen 19:20 Uhr, mit seinem Pkw VW nach links abzubiegen und hielt verkehrsbedingt an.

Dies übersah ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Dörverden und fuhr mit seinem Pkw Renault auf den stehenden VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell