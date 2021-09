Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ergänzend zur Suche nach vermisster Person

Klingenmünster (ots)

Die Polizei Bad Bergzabern sucht seit heutige Mittag, den 30.09.21, um 14:00 Uhr, eine 46-jährige Frau. Sie befand sich zur Behandlung in einer Klinik in Klingenmünster und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Gesuchte ist 1.65m groß, normale Statur, hat mittellange überwiegend blonde Haare, eventuell zu einem Zopf gebunden, trägt Sneaker-Schuhe der Marke "Converse" und einen Kapuzenpullover der Marke "Levis". Am linken Handgelenk hat die Vermisste ein kleines Tattoo. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt die Polizeiinspektion in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

