Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe in der Leipziger Straße unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Pkw eingedrungen. Der Wagen parkte in der Leipziger Straße. Die Täter durchwühlten das Handschuhfach und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Sie entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Besitzer stelle sein Auto um Mitternacht ab. Als er am Donnerstagmorgen um 8 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei sicherte Spuren. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell