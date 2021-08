Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstenfahndung der Polizei Berlin erledigt

Berlin - Westpfalz (ots)

Ein trauriges Ende hat die Fahndung der Berliner Polizei nach einer Frau aus Berlin gefunden (wir berichteten).

Die Fahnder teilten heute mit, dass die Vermisste am Vormittag in einem Auto auf dem Parkplatz einer Raststätte an der Autobahn 24 in Brandenburg tot aufgefunden wurde. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Berlin, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden gelöscht. Falls Sie das Foto der Vermissten beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |mhm

