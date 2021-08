Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Verteilerkasten gerammt?

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Verteilerkasten der Pfalzwerke haben Unbekannte in Schwedelbach in der Straße "In den Seien" beschädigt. Gemeldet wurde der Schaden bei der Polizei am Mittwoch, entdeckt wurde er allerdings bereits vor einer Woche.

Die Spuren und das Schadensbild deuten darauf hin, dass der Verteilerkasten vermutlich durch ein Fahrzeug beim Rangieren gerammt wurde. Geschätzter Sachschaden: mehrere tausend Euro.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

