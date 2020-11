Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neukirch

Landkreis Rottweil) Vorfahrt missachtet (26.11.2020)

Rottweil, NeukirchRottweil, Neukirch (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Hardtstraße ereignet hat. Ein 52-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße 27 von Schömberg kommend in Richtung Rottweil. An der Einmündung zur Hardtstraße bog er nach links ab und übersah hierbei den entgegenkommenden VW einer 51-Jährigen. Beide Autofahrer blieben unverletzt, der VW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

