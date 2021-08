Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: EC-Karte gestohlen - Konto geplündert

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nachdem ihr Diebe den Geldbeutel gestohlen haben, ist einer Seniorin aus dem Landkreis noch größerer finanzieller Schaden entstanden. Die unbekannten Täter hatten der 83-jährigen Frau am Dienstag in einem Supermarkt in Weilerbach in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche gezogen (wir berichteten: https://s.rlp.de/2Pet4). Einen Tag später stellte sich heraus, dass die Unbekannten die erbeutete EC-Karte nutzten, um an verschiedenen Bankautomaten Geld vom Konto der Frau abzuheben. Mittlerweile summiert sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Unsere Empfehlung: Wenn Sie Opfer von Taschendieben werden, lassen Sie gestohlene EC- oder Kreditkarten so schnell wie möglich sperren! Die bundesweit einheitliche Telefonnummer des Sperr-Notrufs lautet: 116 116. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell