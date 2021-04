Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein - Ötlingen: Brand in Hundepension

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Weil/Rhein

Am Sonntag, den 11.04.2021, kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Brand in einer Hundepension in Weil am Rhein - Ötlingen. Beim Eintreffen von den Einsatzkräften der Feuerwehr Weil am Rhein sowie der Polizei war eine deutliche Rauchentwicklung und ein Feuerschein im Inneren der Hundepension erkennbar. Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle, sodass eine Gefahr für die untergebrachten Hunde verhindert werden konnte. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Hinsichtlich der Brandursache werden die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 97970) geführt.

Stand: 11:45 Uhr

FLZ/as (RW/dk)

