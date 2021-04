Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: aufgemotzter Pkw - Betriebserlaubnis erloschen - Weiterfahrt untersagt

Freiburg (ots)

Der Verkehrspolizei fiel am Mittwoch, 07.04.2021, gegen 18.00 Uhr, in Stetten, die Auspuffanlage eines Daimler-Benz, E 500, auf. Das Fahrzeug konnte angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund Mängel an der Auspuffanlage sowie fehlender Eintragungen der Felgen-/Reifenkombination war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. Der 20-jährige Halter musste sein Fahrzeug stehen lassen. Es folgte eine Untersuchung des Fahrzeuges durch einen Sachverständigen eines technischen Prüfdienstes.

