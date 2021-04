Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Nilgansfamilie hält Einsatzkräfte auf Trab

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 08.04.2021, gegen 07.30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich in der Römerstraße, in der Nähe eines Pflegeheimes, eine verletzte Gans befinden solle. Vor Ort konnte die Polizei ein putzmunteres Nilganspaar mit Familiennachwuchs antreffen. Nach Rücksprache mit einem Vogelexperte sollte man versuchen die Tiere einzufangen und an einem Gewässer wieder in die Freiheit entlassen. Von der Polizei, auch mit Unterstützung des Werkhofes, wollten sich die Gänse partout nicht einfangen lassen. Gegen 10.25 Uhr konnten zwei Mitarbeiter vom Tierheim die Mission erfolgreich beenden. Bewohner des Pflegeheimes sollen sich über die spontane Unterhaltung gefreut haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell