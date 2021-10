Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Diebstahl eines hochwertiges Pedelec

Am Sonntag, den 24.Oktober 2021, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike der Marke Pegasus, Solero im Wert von etwa 2400 Euro entwendet. Das Fahrrad befand sich zur Tatzeit vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: 04498-923770 entgegen.

Bösel- Diebstahl von Privatgrundstück

Am Sonntag, den 24.Oktober 2021, zwischen 04.00 Uhr und 05.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Privatgrundstück am Raheweg. Aus dem blauen PKW VW Golf des 40-jährigen Geschädigten entwendeten sie einen Werkzeugkoffer der Firma WÜRTH sowie diverse Sportartikel (Bälle). Von einem Nachbargrundstück wurde im selben Zeitfenster ein MAKITA Rasenmäher einer 32-Jährigen aus Bösel entwendet. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Bösel - Diebstahl aus PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 23. Oktober 2021, 20.00 Uhr, und Sonntag, 24. Oktober 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Raiffeisenstraße diverse Gegenstände aus einem grauen PKW BMW 320i, so u.a. eine Geldbörse samt Inhalt und ein V12-Smartphone-Ladegerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Bösel- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 24.Oktober 2021, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Wiefelstede mit seinem PKW den Parkplatz des Friedhofs Auf dem Rahe. Beim Wenden touchierte er einen dort abgestellten PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

