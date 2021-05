Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwarzer PKW nach Unfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (26.05.2021) ereignete sich an der Kreuzung Ringstraße / Frankenstraße gegen 11:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht.

Eine51-jährige Reeserin befuhr mit ihrem Mitsubishi die Frankenstraße in Richtung Innenstadt. An der genannten Kreuzung wollte sie nach links auf die Ringstraße in Richtung Gruftstraße abbiegen und musste im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt warten.

Im Kreuzungsbereich wurde die Front des Mitsubishis dann von einem schwarzen PKW, der die Ringstraße in Richtung Lindenallee befuhr, gestreift. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell