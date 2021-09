Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung - brennende Matratze auf der Isenach

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Eine auf der Isenach im Bereich der Zellerstraße in Frankenthal-Eppstein treibende brennende Matratze wurde der Polizei Frankenthal am gestrigen Samstag gegen 19:20 Uhr gemeldet, was durch die eingesetzten Beamten vor Ort auch so vorgefunden werden konnte. Durch die hinzugezogene Feuerwehr Frankenthal wurde die Matratze gelöscht und diese aus der Isenach gefischt. Zudem wurde ein geringer Ölfilm au der Isenach aufgenommen und beseitigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte dann auf dem Parkplatz der Isenachsporthalle ein zum Campingwagen umgebauter Kleintransporter festgestellt werden, aus dem bislang unbekannte Täter die Matratze vermutlich entnommen, mit brennbarem Öl getränkt und dann angezündet in die Isenach geworfen haben. Zudem konnten an dem Kleintransporter Vandalismus Schäden festgestellt werden. Eine Spurensuche wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

