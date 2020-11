Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher machten Lärm

DinslakenDinslaken (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01.20 Uhr brachen drei Diebe in ein Gartenhaus eines Einfamilienhauses an der Försterstraße ein. Der 52-jährige Bewohner erwachte durch den Lärm der Unbekannten und alarmierte die Polizei.

Die Einbrecher flüchteten mit vier Gartengeräten

- Rasenmäher (Motor: Honda CR-V) - Kettensäge der Marke Husqvarna Typ E137 - Motorsense der Marke Husqvarna - Heckenschere der Marke Hitachi

in einem Auto in Richtung Hühnerheide.

Die Diebe, die sich in einer osteuropäischen Sprache unterhielten, konnten unerkannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

