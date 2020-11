Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Mit der typischen Masche an die Tasche

Polizei gibt Tipps und sucht Zeugen

MoersMoers (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr stahlen zwei unbekannte Frauen die Geldbörse einer 56-Jährigen. Das Opfer hatte das Portemonnaie in der Handtasche, die am Einkaufswagen hing.

Eine Täterin verwickelte die Frau in dem Moerser Supermarkt an der Kurt-Schumacher-Allee so in ein Gespräch, dass sie mit dem Rücken zum Einkaufswagen stand.

Erst an der Kasse bemerkte die 56-Jährige, dass die Geldbörse nicht in der Handtasche war.

Eine Tatverdächtige beschrieb die Geschädigte so:

20 bis 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, lange, dunkle Haare, dunkler Teint, circa 165 cm groß, etwa im achten Monat schwanger, dunkel gekleidet.

Die Zweite sah deutlich jünger aus, war etwa 20 Jahre alt und hatte ein ähnliches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer Tel.: 02841 /171-0, zu melden.

Taschendiebstähle wie dieser häufen sich.

So verzeichnete die Polizei für den Kreis Wesel von Januar bis September 417 Fälle - ein Anstieg von 110 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wie Sie sich vor einem Taschendiebstahl schützen können, erfahren Sie auf dieser Internetseite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

