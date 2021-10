Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 25. Oktober 2021, kam es gegen 15.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Großen Diebstahl zum Diebstahl einer braunen Ledergeldbörse samt Inhalt einer 90-Jährigen aus Vechta. Die 90-Jährige trug diese zum Tatzeitpunkt in einer am Körper getragenen Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag, 22. Oktober 2021, um 15.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Landwehrstraße die beiden Reifen der Beifahrerseite eines schwarzen PKW Mercedes SL 320 Cabrio eines 61-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Montag, 25. Oktober 2021, wurde um 14.50 Uhr im Vechtaer Stadtgebiet ein 21-jähriger Führer eines Leichtkraftrades aus Vechta festgestellt, dessen Maschine nicht zugelassen war. Im Zuge der Verkehrskontrolle ergab sich, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Vechta - Tuning

Am Montag, 25. Oktober 2021, wurde um 10.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) kontrolliert, bei dessen PKW nach Anbau von Sonderrädern, Austausch der Bremsanlage und Bekleben der Rückleuchten mit Tönungsfolie die Betriebserlaubnis erloschen war. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 25. Oktober 2021, kam es gegen 11.45 Uhr auf der Bundesstraße B69 (Diepholzer Straße) zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-jähriger Fahrer eines Transporters und ein 54-jähriger Kradfahrer befuhren die B69 in genannter Reihenfolge in Fahrtrichtung Diepholz. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der 54-Jährige mit seinem Krad auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen 22. Oktober 2021, 16.00 Uhr, und Montag, 25.Oktober 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus mehreren LKW-Tanks einer an der Münsterlandstraße gelegenen Spedition mehrere tausend Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. Oktober 2021, kam es um 01.40 Uhr auf der Portlandstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem blauen Pkw VW Bora die Portlandstraße aus Richtung Bundesstraße B214 kommend in Richtung Gewerbering. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad eines 17-Jährigen aus Steinfeld. Der Unfallverursacher übergab dem Jugendlichen 100 Euro Bargeld und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, obwohl der 17-Jährige damit nicht einverstanden war. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Visbek - Brand in einer Getreidetrocknungsanlage

Am Montag, 25. Oktober 2021, gegen 15.00 Uhr, geriet in Norddöllen der Mais einer Geflügelmastanlage in einer Getreidetrocknungsanlage in Brand. Die Trocknungsanlage wurde durch den Betreiber geleert und durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek, welche mit 3 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, kontrolliert. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Goldenstedt - Tuning

Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er ein Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis durchgeführt hatte, welches eine zwingende und unverzügliche Änderung der Fahrzeugpapiere erforderlich gemacht hatte, um ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zu verhindern. Da diese seit zwei Wochen nicht erfolgt war, wurde gegen den 22-Jährigen ein Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Rauchentwicklung

Am Montag, 25. Oktober 2021, kam es gegen 22.10 Uhr in der Wohnung einer 59-Jährigen Lohnerin im Ginsterweg zu einer starken Rauchentwicklung, nachdem eine entzündete Kerze vollständig niedergebrannt war. Die Wohnung wurde vorsorglich durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, belüftet und die 59-Jährige vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell