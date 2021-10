Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung zweier PKW

Zwischen Montag, den 18.Oktober 2021, gegen 08.00 Uhr, und Sonntag, den 24.Oktober 2021, um 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Deepstreek geparkten Renault Kangoo. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Ebenfalls am Montag, den 18.Oktober, gegen 23.55 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines an der Zedernstraße geparkten VW, Lupo beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall

Am Montag, den 25.Oktober 2021, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Barßeler Straße in Richtung Kampe. In einer Linkskurve kam er nach zunächst rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bösel - Diebstahl eines Laubbläsers

Am Freitag, 22. Oktober 2021, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Grundstück eines 64-Jährigen Böselers in der Hauptstraße einen STIHL Laubbläser. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell