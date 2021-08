Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Langenholtensen, Denkershäuser Weg, 12.08.2021, 17:00 Uhr

Northeim (sin) - Ein 21-jähriger Fußgänger aus Northeim lief am rechten Fahrbahnrand mit seinem Pferd, das er am Halfter führte, in Richtung Denkershausen. Ein 91-jährige Pkw-Fahrer aus Langenholtensen kam aus entgegengesetzter Richtung und fuhr an einem abgeparkten Pkw vorbei. Dabei missachtete er den Vorrang des Fußgängers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fußgänger leicht am Knie verletzte. Das Pferd blieb unverletzt. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Da sich der 21-Jährige das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser widersprach den Schilderungen des Anzeigenden, sodass nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell