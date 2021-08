Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchte Sachbeschädigung durch Auslegen von Ködern mit Reißzwecken ( kal )

Einbeck (ots)

Am 09.08.2021, 12:00 Uhr, wird der hiesigen Dienststelle durch einen aufmerksamen Hundehalter mitgeteilt, dass in der Ortschaft Sievershausen ein Köder mit Reißzwecken aufgefunden wurde. Der Köder bestand aus einem Stück Mettwurst mit drei Reißzwecken. Der Köder wurde sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Wer Hinweise zum Auslegen des Köders geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

