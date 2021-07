POL-SI: Einbruch in Arztpraxis -#polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Kreuztal-Fellinghausen (ots)

Am vergangenen Wochenende suchten unbekannte Einbrecher eine Arztpraxis in der Fellinghausener Straße auf. Der oder die Täter drangen im Zeitraum zwischen Samstagabend (03.07.2021, 17:30 Uhr) und Montagmorgen (05.07.2021, 06:00 Uhr) über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Anschließend wurden zahlreiche Räume der Praxis im Erdgeschoss und in der 1. Etage durchsucht. Dabei wurden diverse Türen und Schränke zum Teil gewaltsam geöffnet. Derzeit steht noch nicht abschließend fest, was die Täter erbeutet haben. Nach bisherigem Kenntnistand könnten ein oder mehrere Möbeltresore (kleine Tresore) Teil der Beute gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 -0 zu melden.

