POL-OS: Alfhausen: Reifen abmontiert und Werkzeug gestohlen

Alfhausen (ots)

In der Nacht zum Montag kam es im Industriegebiet hinter dem Sportplatz, am Heeker Esch, zu einem Reifen- und Werkzeugdiebstahl. Im Bereich des Wendehammers wurden zwei geparkte Firmenfahrzeuge angegangen. Ein Fiat Talento wurde aufgebockt und alle vier Reifen inklusive Felgen wurden entwendet, in einen weiteren Talento brachen die unbekannten Täter ein und entwendeten Werkzeuge aus dem Fahrzeuginnenraum. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten konnte oder sonst Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

