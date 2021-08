Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Holzmindener Straße, Mittwoch, 11.08.21, 22.00 Uhr - Donnerstag, 12.08.21, 17.30 Uhr EINBECK (schw) - In dem Tatzeitraum von Mittwoch, 11.08.21, 22.00 Uhr - Donnerstag, 12.08.21, 17.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines, in der Holzmindener Straße, in Kreiensen gelegenen Mehrfamilienhauses. Die Tatzeit für den Vorfall dürfte in den Nachtstunden gelegen haben, da befragte Anwohner einen Knall wahrgenommen hatten. Zeugen, die in den Abendstunden vom 11.08.21 auf den 12.08.21 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell