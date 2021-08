Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248/ B 445, Donnerstag, 12.08.21, 02.15 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Donnerstag, 12.08.21, gegen 02.15 Uhr befuhr eine 54-jährige Kraftfahrzeugführerin aus Wingst mit ihrem Pkw Audi Avant die B248 aus Richtung Düderode kommend in Richtung Echte. In Höhe der Einmündung zur B445 entschloss sich die 54-jährige erst spät nach rechts, in Richtung Bad Gandersheim abzubiegen. Hierbei übersah sie den bereits auf der Abbiegespur befindlichen 34-jährigen Northeimer mit seinem Pkw Ford Mondeo. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch Sachschäden in Höhe von ca. 16.000,- EUR entstanden.

