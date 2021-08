Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (js) Am 10.08.21, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Damenrad den Galgenweg in Bollensen. An einem Gefälle geriet der Fahrradfahrer ins Straucheln und stürzte. Dabei schlug er mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf und verletzte sich schwer. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell