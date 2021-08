Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch und Bedrohung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 10.08.2021; 18:00 Uhr - 21:30 Uhr

Am Dienstagabend, den 10.08.2021, rief ein 61jähriger Einbecker, zum wiederholten Mal die Polizei, da er sich durch die Betreiber einer Gaststätte auf dem Marktplatz bedroht fühle. In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach an gleicher Stelle zu polizeilichen Einsätzen gekommen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Sachverhalt dahingehend klären, dass der Meldende, welcher über der Gaststätte wohnt, gegen ein bestehendes Hausverbot der Betreiber verstoßen hat, indem er mehrfach den Außenbereich der Lokalität betrat, um in seine Wohnung zu gelangen. Daraufhin wurde er erneut durch den Betreiber angesprochen und fühlt sich nun durch diesen bedroht. Gegen beide Personen wurden von der Polizei Ermittlungsverfahren, zum Einen wegen Hausfriedensbruch und zum Anderen wegen Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell