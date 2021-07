Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, L107 - Motorradfahrer leicht Verletzt

Gutach (ots)

Ein 55-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochnachmittag auf der L107 von der B33 aus Gutach kommend in Richtung Oberprechtal unterwegs. Kurz nach 17 Uhr verlor der Mannoffenbar nach einem Fahrfehler auf nasser Fahrbahn die Bodenhaftung und kam alleinbeteiligt zu Fall. Der Fahrzeugführer geriet während dem Sturz mit seinem Zweirad nach links von der Fahrbahn ab und kam nach etwa 20 Metern im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise zog er sich nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

/ph

