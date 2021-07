Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Fahrräder entwendet, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Firma in der Straße "Klammsbosch" und verursachten einen beträchtlichen Diebstahlsschaden von mehreren Tausend Euro. Die Täter verschafften sich über ein Dach Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten daraus mehrere Fahrräder und E-Bikes. Das Diebesgut wurde im Anschluss offenbar über eine Zugangstür und in der Folge über eine drei Meter hohe Mauer abtransportiert. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

