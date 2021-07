Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Kindergarten in Vollbrand

Kappel-Grafenahusen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 03:51 Uhr, wurde in Kappel-Grafenhausen, Neuritti, der Brand einer Mülltonne gemeldet. Die unmittelbar nach Meldungseingang ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass der dortige Kindergarten in Vollbrand steht. Nach derzeitigem Stand kamen keine Personen zu Schaden. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange.

/EJA

