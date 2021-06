Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B 500 - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Ein 44-jähriger Fahrer eines Audi war am Dienstagabend auf der B 500 in Richtung Frankreich unterwegs. Nach Aussage des Mannes soll ihm gegen 20.15 Uhr der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw aufgrund eines Überholmanövers unweit der Grenze auf seiner Spur entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Mittvierziger nach rechts ausgewichen und hierbei mit der Leitplanke kollidiert. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Ohne sich um das Malheur zu scheren, sei der mutmaßliche Unfallverursacher davongefahren. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer: 07222 761-0 entgegengenommen.

