Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Schlägerei

Ettenheim (ots)

Die genauen Hintergründe eines Schlagabtauschs am Dienstagabend in Ettenheim sind noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr soll es gegen 22.20 Uhr zunächst zu einem handfesten Streit zwischen zirka zehn Personen bei einem Schnellimbiss in der Friedrichstraße gekommen sein. Von dort aus habe sich die Auseinandersetzung dann in die Straße "Hinter den Löwen" verlagert, weshalb der Bereich mit mehreren Streifenbesatzungen angefahren wurde. Den einschreitenden Ermittlern gelang es, zwei Gruppen aus insgesamt zwölf Personen voneinander zu trennen. Ein renitenter junger Mann musste hierbei durch unmittelbaren Zwang fixiert werden. Für einen weitere verletzten Beteiligten musste ein Rettungswagen anrücken. Die Polizei geht nun der genauen Ursache des Disputes auf den Grund und hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell