Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zigarettenautomat aufgebrochen

Appenweier (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Mittwoch einen Zigarettenautomat auf einem Gehweg in der Oberkircher Straße aufzubrechen. Gegen 2 Uhr hörte eine Zeugin laute Flexgeräusche und konnte zwei Personen erkennen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Die beiden Verdächtigen, mutmaßlich handelte es sich um einen Mann und eine Frau, flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Schulgelände. Entwendet wurde nichts, der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ph

