POL-OG: Baden-Baden, Balg - In Praxis eingebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Balg (ots)

Nach einem Einbruch am Montagabend in eine Praxis innerhalb des Klinikums in der Hauptstraße haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 19.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter mit einem Werkzeug gewaltsam Zutritt zu den Praxisräumen. Ein Diebstahlschaden ist bisher noch nicht bekannt, der entstandene Sachschadens wird auf etwa 500 Euro beziffert. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

