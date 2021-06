Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht

Gernsbach (ots)

Eine 67-jährige Pedelec-Fahrerin war am Montagmittag auf einem Radweg in der Weinauer Straße von Baiersbronn kommend in Richtung Gaggenau unterwegs. An einer Fahrbahnverengung kam der Frau gegen 14.30 Uhr ein Autofahrer entgegen und passierte sie derart eng, dass sie die Balance verlor. Zu einer Berührung sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Die Zweiradlenkerin stürzte dennoch und trug leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer entfernte sich zwischenzeitlich vom Ort des Geschehens. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

