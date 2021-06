Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Handfester Streit

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einem handfesten Disput am Dienstagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Haslach wegen Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll gegen 21 Uhr ein 53-jähriger Gast mit einem 36 Jahre alten Mitarbeiter in Streit geraten sein, welcher in einer Rangelei gipfelte. Der 53-Jährige musste danach durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell