POL-OG: Steinach - Kraftradfahrer schwer verletzt

Steinach (ots)

Ein junger Kraftradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag nach einem Unfall in der Welschensteinacher Straße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Feststellungen fuhr kurz nach 13 Uhr ein Peugeot-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt heraus und missachtete hierbei den Vorrang eines von links herannahenden Zweiradfahrers. Der 16-Jährige geriet beim Ausweichen ins Trudeln und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er frontal gegen einen Holzzaun prallte, kam er zu Fall. Der schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Am Zweirad entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

