POL-OG: Lahr - Nach Platzverweis in Gewahrsam

Lahr (ots)

Das Verhalten eines 34-Jährigen führte am Dienstagabend zu zwei Polizeieinsätzen und einer anschließenden Ingewahrsamnahme. Kurz nach 18 Uhr hatte der amtsbekannte und alkoholisierte Mann eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Person im Klostermattenweg. Durch eine Streife des Polizeireviers Lahr wurde ihm ein Platzverweis und bei Nichtbefolgen der Gewahrsam angedroht. Nachdem er gegen 18.45 Uhr in einem Einkaufsladen in der Geroldsecker Vorstadt randalierte und lautstark herumpöbelte, wurden die Beamten erneut alarmiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Während den polizeilichen Maßnahmen schrie der Störenfried weiter, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

/ph

